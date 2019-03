Antonio Orozco, destrozado en el funeral de la madre de su hijo

El pasado jueves fallecía a los 41 años Susana Prat, madre y expareja de Antonio Orozco, tras una larga enfermedad. Ahora, su círculo más cercano la ha despedido en un funeral celebrado en la Iglesia de San Bartolomé y Santa Tecla de Sitges, Barcelona.

Este ha sido un golpe muy duro para el artista quien mantenía una relación maravillosa con la madre de su hijo Jan e incluso tenían una empresa en común. Ha sido en la tarde del pasado viernes cuando hemos podido ver de nuevo a Antonio tras la triste noticia donde no ha podido contener las lágrimas.

Muy afectado por los acontecimientos Orozco vestía completamente de negro para dar el último adiós a su expareja. Cabizbajo, con el semblante serio y muy triste el cantante se dejaba ver alrededor de la iglesia junto al resto de asistentes.

El intérprete tiene un hijo de 10 años fruto de esta relación con quien tiene una unión muy especial: "Tengo una relación extraordinaria con él. Me sostiene de forma literal todos los días. No hago nada que no piense cómo lo juzgará hoy y dentro de unos años. Es el capitán de todos mis miedos", declaró al diario 'El País'.

Además, en el año 2012 en el medio 'El nuevo día de Puerto Rico' dedicó unas preciosas palabras a la madre de su hijo: "su madre es un ejemplo, su madre es… yo quiero ser su madre, yo la amo, la adoro, la respeto y todos los días la miro como si fuera el último minuto que la voy a ver", declaraba.

Antonio por el momento no se ha manifestado sobre este hecho pero ha comunicado a través de su promotora que cancelaba su gira 'Destino' debido a esta dolorosa pérdida.