Antonio David Flores revela por qué Rocío Carrasco no tiene contacto con sus hijos

"Mientras ella se casa sus hijos lloran". Con estas impactantes palabras de Antonio David Flores la revista Lecturas abría la portada de su último número. El exmarido de Rocío Carrasco habla por primera vez cuáles son los verdaderos motivos de la tensa relación entre sus hijos y su madre. Esta entrevista es el resultado del enfado del malagueño por la felicidad que muestra la hija de Rocío Jurado por su enlace sabiendo el sufrimiento de sus hijos.

Flores ha elegido el mismo día que se casa Carrasco con Fidel Albiac para sacar a la luz la polémica debido a lo mal que lo están pasando sus hijos por no haber recibido la invitación a la boda a la que acudirán más de 200 invitados: "Lo peor es la humillación pública que padecen". El exguardia civil explica que el distanciamiento entre madre e hija viene marcado porque la segunda decidió defenderlo ante su exmujer: "No voy a parar hasta ver a tu padre en la cárcel", asegura Antonio que le dijo Carrasco a su primogénita.

Desde hace más de dos años que Rocío no tiene contacto con su hija mayor y dos meses y medio con el pequeño. A Flores le parece "tremendo" que una madre hable desde el odio y no el amor:"Vas a llorar lágrimas de sangre", señala el colaborador de televisión que dijo la hija de la figura del boxeo Pedro Carrasco a su hija. Por otra parte, Flores también revela la indiferencia que muestra Carrasco por sus retoños: "No puedo entender que Rocío haya renunciado a sus hijos de esta manera públicamente. Es evidente que para ella no existen". Además, cree que Fidel también ha sido un obstáculo ya que Rociíto antepuso su relación a su papel de madre. Por último asegura que su segundo hijo David no quiere volver a vivir con su madre: "No está bien allí. Quiere vivir con sus hermanas y conmigo".