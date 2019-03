Antonio David Flores: "De mi mujer Olga es de quién mi hija Ro ha recibido atenciones y cariño a diario"

ROMPE SU SILENCIO PARA LA REVISTA 'LECTURAS'

El ex marido de Rociíto ha puesto las cartas sobre la mesa y se ha sincerado para la revista 'Lecturas'. Antonio David ha hablado por primera vez sobre el drama familiar que están viviendo, desde que su hija Ro cumpliera 18 años y publicara en las redes sociales que su verdadera madre es Olga, actual mujer de Antonio David. Las declaraciones del colaborador de televisión no tienen desperdicio y seguro que no sientan nada bien a Rocío Carrasco, que aún no se ha pronunciado al respecto.