Antonio David Flores está indignado con el reportaje junto a su familia que hicieron sin su consentimiento

Continúa el drama en la familia Flores Carrasco. Después de la imagen de 'familia feliz' ofrecida esta semana en la portada de la revista 'Diez Minutos', son muchos los que piensan que detrás de ese reportaje fotográfico está el mismo Antonio David Flores intentando lanzar un mensaje a su ex mujer y madre de su hija Rocío, Rocío Carrasco.

No obstante, 'Vanitatis' ha podido aclarar este asunto tan controvertido con el propio protagonista y así ha querido expresar su opinión Antonio David: "Estoy indignado, yo no comercializo con la imagen de mis hijos y me duele que se diga que yo he preparado este reportaje. Si hubiese querido posar con ellos, lo hubiese hecho por las claras y cobrando". Y continuó comentando:"Gloria Camila preparó una fiesta sorpresa para su sobrina y llamó a varios amigos. No estamos posando en un parque, estamos en el interior de mi urbanización. Para hacer esas fotos tuvieron que levantar la valla de un recinto privado. En ningún momento ninguno de los que estábamos allí, que éramos muchos, fuimos conscientes de que se estuvieran haciendo estas fotos".

Desde que la joven Rocío Flores cumpliera la mayoría de edad hace dos semanas, la prensa se ha volcado en conocer a la hija de Rocío Carrasco y nieta de Rocío Jurado, una desmesurada atención que está incomodando a la familia, tal y como comenta el padre: "Llevo veinte años en esto y lo entiendo. Lo que pasa es que yo estoy breado, pero ella no. Llevamos quince días con varios coches de prensa en la puerta de casa y Rocío no está acostumbrada". Del mismo modo que la prensa reclama a Rocío, también lo hacen firmas de distintas empresas que ya quieren la imagen de la joven para promocionar sus productos. Por ahora, estas ofertas han sido rechazadas por Ro. ¿Sucumbirá la joven al mundo mediático?