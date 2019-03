Antonio David Flores confiesa que no puede mantener a sus hijos

Antonio David Flores está pasando por el peor momento de su vida no sólo por la posibilidad de entrar en la cárcel sino porque su situación económica es tan mala que se ve incapaz de mantener a sus hijos, según ha publicado la revista Lecturas.

El tertuliano está pasando por una mala situación económica desde 2012, que empeoró por los embargos de sus propiedades. Según una entrevista concedida a Lecturas, Antonio David le confesaba al juez su incapacidad para mantener a sus hijos. "Estuve dos años sin trabajar, pagaba todos los gastos y me embargaron mi casa. A partir de ahí no he levantado cabeza. No tengo medios suficientes para poder mantener a mis tres hijos", declaraba.

De hecho, es su mujer Olga Moreno quien se está haciendo cargo de todos los gastos de la casa, gracias a una tienda de ropa que tiene en Málaga, llamada 'Olé y Amén'. De hecho, la empresaria afirmó hace ya un año que "para los hijos de Antonio David soy su salvación". Unas declaraciones a la que se añaden las de Rocío Flores, la hija mayor de Antonio David y Rocío Carrasco, en las que asegura que su verdadera madre es Olga.

Además, el periodista podría ir a la cárcel si las querellas por impago de la pensión de alimentos que interpuso su ex mujer prosperasen en el juicio.