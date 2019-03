Antonio Carmona reaparece en El Hormiguero y comparte su experiencia paranormal

Antonio Carmona sufrió el pasado mes de septiembre una grave infección en las vías respiratorias que le llevó al coma inducido. Pero ahora el cantante está completamente recuperado y no ha dudado en visitar El Hormiguero para hacer gala de su buen humor y compartir una de las experiencias más sobrecogedoras que sufrió mientras estaba en el hospital.

"Me han cuidado varios ángeles. Los terrenales han sido mi mujer, mi madre y mis hijas. Pero también había otros. Te juro que los vi. Vi hasta a Ángel Nieto y a mi padre. Eso sí, cuando los vi dije 'uf, que chungo está esto'", declaraba el artista a un asombrado Pablo Motos.

Antonio comentó además que tras despertar del coma inducido tuvo la sensación "de haber estado en un sitio durmiendo donde me han cuidado y he visto cosas, a ángeles. Ha sido por la medicación que me han puesto, pero yo soy muy creyente".

Además, tuvo unas preciosas palabras para su mujer, Mariola Orellana: “Eres mi ángel, la que me ha cuidado. Nunca me he sentido tan querido y tan amado. Gracias por darme esas dos hijas maravillosas”. Además agradeció el trabajo de los médicos así como el del cariño y el apoyo recibido por parte de amigos y compañeros como Rosario Flores, Inmanol Arias, Estrella Morente o Rossy de Palma, entre otros muchos.