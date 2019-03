Antonio Banderas, ¡las vuelve loquitas!

Con motivo de promocionar sus perfumes e inaugurar una exposición de fotos que él mismo ha realizado, Antonio Banderas continúa en Brasil derrochando simpatía. Allí le hemos visto cocinando una paella en directo en un programa de televisión del país con su natural gracejo andaluz.

Y no sólo eso: nuestro 'Antoñito' ha desatado la locura entre las féminas brasileñas. El malagueño está hecho todo un conquistador y mujeres de todas las edades caen rendidas a sus pies.

Después de conocerse la noticia de que el actor tuvo que superar un tumor benigno que le extirparon hace dos años, al malagueño no hay quien le quite esa sonrisa tan seductora de la cara con la que se lleva de calle a todo el mundo.

En Brasil ha causado auténtica sensación. Jóvenes y no tan jóvenes, no dudaron en lanzarse a su cuello cuando le vieron por la calle. Todas querían fotos, posar junto a él, comérselo a besos... Las señoras se pegaban a él como 'lapas' y no había quien se las quitara de encima. Y es que Antonio, ¡es mucho Antonio! Tan morenazo, tan encantador... ¡Si es que todas caen rendidas a sus pies!

No sabemos como escaparía nuestro actor más internacional de esta situación, si es que llegó a escapar, pero sin duda alguna, sus seguidoras brasileñas se quedaron... ¡'banderizadas'!