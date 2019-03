Antonio Banderas se traslada a Londres para estudiar diseño de moda

Desde que se separó de Melanie Griffith, Antonio Banderas es un hombre nuevo. El actor ha vuelto a rehacer su vida junto a la modelo Nicole Kimpel y se ha lanzado con un nuevo proyecto, no es ninguna película, no, Antonio ahora quiere ser diseñador de moda.

El actor se mudará próximamente a Londres para estudiar en St Martin's University diseño de moda, algo que según ha declarado tenía en mente desde hace bastante tiempo: "Es algo que tenía en mente desde hace tiempo y probablemente una de las mejores escuelas del mundo está aquí, St Martin's University, por lo que voy a empezar a estudiar con ellos".

Aunque que no cunda el pánico, nuestro actor más internacional no va a abandonar la gran pantalla. "Por supuesto no voy a parar mi carrera profesional. Continuará actuando, dirigiendo... esto es algo nuevo", aclaraba Banderas.