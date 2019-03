Antonio Banderas revela que su hija Stella del Carmen volverá a California para estar más cerca de Melanie Griffith

Antonio Banderas no falta a su cita veraniega con Marbella. El actor es fiel al Starlite Festival donde cada año se convierte en el perfecto anfitrión de una de las noches más solidarias y glamurosas a la par. Con motivo de esta ocasión, el actor ha atendido a la prensa donde ha revelado algunos detalles de su hija en común con Melanie Griffith, Stella del Carmen.

La joven, ajena al mundo del faranduleo, ha decidido dejar sus estudios en Nueva York para regresar a California al lado de su madre."Stella está ahora mismo en USC, en la Universidad del Sur de California y está en estos momentos con los cursos de orientación y empieza dentro de muy pocos días", ha dicho su orgulloso padre. Además, debido a que el malagueño vive en Londres "no ve todo lo que le gustaría su hija" pero a pesar de la distancia, mantienen una relación muy estrecha.

El actor también habló de su exmujer. Aunque en un principio vivieron un divorcio un poco tenso, ahora han reconducido la situación y vuelven a llevarse de maravilla. "La quiero mucho y la voy a querer hasta el día que me muera, no funcionó en un momento determinado la pareja como la llevábamos pero eso no significa que el cariño que ambos nos tenemos haya desaparecido en absoluto, lo llevamos con mucha naturalidad y muy bien. Espero verla por Málaga pronto, porque ella lo añora también", dijo el intérprete que se encontraba junto a su actual pareja, Nicole Kimpel. De hecho, Melanie publicó en Instagram, hace unos días, una foto actual junto al que fuera su marido durante 20 años.Banderas no solo ha aprovechado su estancia en Marbella para acudir al Starlite Festival, el intérprete ha presentado su primera colección de ropa, 'Selected', donde los polos sin cuello son la prenda estrella. Recordemos que Banderas está estudiando en la escuela Saint Martins, una de las más prestigiosas del mundo.