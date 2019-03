Antonio Banderas publica un vídeo en el que aparece bailando Rock & Roll en alta mar

Las vacaciones de Antonio Banderas ya han comenzado, y al igual que todos los veranos, el actor se ha ido a Málaga para disfrutar de sus días libres. No es ninguna novedad que el actor vaya a Málaga, ya que es su tierra natal y le apasiona. Le gusta tanto que incluso se ha grabado bailando en un barco en alta mar al ritmo de lo que, según él, es el "Mediterranean Rock & Roll". El actor ha publicado esta foto en las redes sociales con este comentario: "On my way to Málaga".

La última vez que fue visto, antes de comenzar sus vacaciones, fue en un festival de cine en Italia, en compañía de Nicole Kimpel. El actor y su novia estuvieron muy acaramelados en el festival. Mientras tanto, Melanie Griffith está vendiendo la casa de Aspen, en la que ambos disfrutaron mucho juntos.

Pero ahora el actor se siente más vivo que nunca, y así lo hemos podido ver en este divertido vídeo. Por lo que sabemos las pasiones de Antonio son el cine y Málaga. A Melanie logró convencerla para que se trasladara a la ciudad andaluza, incluso acudía con el a los pasos de Semana Santa. Pero, ¿le gustará también a Nicole?