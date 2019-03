Antonio Banderas y Melanie Griffith celebran sus cumpleaños en Marbella

Melanie Griffith y Antonio Banderas se compenetran hasta para cumplir años. El 9 de agosto la actriz cumple 55 años y, un día después, su marido se suma a la celebración cumpliendo 52. Tras celebrar la gala benéfica Starlite en Marbella, donde pudimos ver a una pareja más unida que nunca, a pesar de los rumores de infidelidad por parte del actor, los tortolitos han decidido celebrar su ‘happy birthday’ por todo lo alto, aunque no todo serán buenos regalos para los artistas.

Como todos los años, La Gaviota, residencia de veraneo por excelencia de los Banderas, será testigo de esta doble celebración. Aunque puede que éste sea el último año en el que disfruten de las espectaculares vistas que tiene su mansión. Según Vanitatis, el actor acaba de recibir una mala noticia: la Junta de Andalucía ha desestimado el acuerdo de la regularización que se hizo desde el Ayuntamiento de Marbella, para que la casa que tiene el intérprete en la localidad siga teniendo su suelo a pie de playa. Por lo visto Antonio ya bromeaba con este tema en la gala de Starlite insinuando que a sus terrazas les quedaba poco...

Con vistas o sin vistas, seguro que la pareja continúa su gran historia, ese gran amor de película que unió hace 17 años el director español Fernando Trueba en su película 'Two Much'. Un relación que traspasó la pantalla y acabó en matrimonio un año más tarde. El fruto de este amor sería la pequeña, o ya no tan pequeña, Estela del Carmen. La joven está hecha toda una mujercita, como pudimos comprobar en la pasada Starlite, mientras posaba junto sus padres y la actriz Daryl Hannah (tercer eslabón de 'Two Much').

El matrimonio ha pasado ‘carros y carretas’ juntos, pero sin duda, y hasta el momento, han sido una de las parejas más estables de Hollywood. Las adicciones superadas de Melanie con el alcohol y los medicamentos, o las supuestas infidelidades del malagueño a la actriz no han supuesto problema a tantos años de amor que en la actualidad lucen más radiantes que nunca. ¡Felicidades pareja y que cumpláis muchos más juntos!