Antonio Banderas recibe los mejores cuidados de la mano de Nicole Kimpel, a través de la terraza tras dar positivo en coronavirus

El actor Antonio Banderas ha dado positivo en COVID-19. Así nos lo confirmaba a través de sus redes sociales el día de su 60 cumpleaños con una foto de su niñez en blanco y negro. Por ello, este año no hemos podido verlo en la gala marbellí de Starlite y ha tenido que volver a encerrarse en casa para evitar todo contacto con el exterior. Sin embargo, su pareja, Nicole Kimpel, se las ha ingeniado para que no le falte de nada.

Nicole Kimple y Antonio Banderas mantienen una relación desde hace unos seis años y ella ha estado ahí en algunos de los momentos más difíciles de la vida del actor. De hecho, según el Banderas, fue Nicole quien lo salvó cuando sufrió el infarto. Así, la holandesa no ha querido dejarlo solo ni un segundo. Aunque no pueden verse ni tocarse y los separa una pared, la agente inmobiliaria se las ha ingeniado para que Banderas, que dice sentirse simplemente cansado y no experimenta síntomas graves, esté siempre bien atendido.

Kimple ha mostrado en sus historias de Instagram su ingenio a la hora de llevarle comida a su novio por la terraza. Además, nos ha enseñado lo buena cocinera que es.

"Pizza para mi paciente. Servicio de habitaciones en la terraza", podía leerse en una de las publicaciones en la que se la ve llevando mascarilla y sosteniendo un almuerzo a la italiana con muy buena pinta.

Desde luego a Banderas no le falta de nada y puede que esté comiendo mejor que en cualquier restaurante de lujo. Huevos, bacon, fruta, zumo de naranja y un poco de pan componen uno de los desayunos que Kimple nos ha enseñado a través de Instagram y del que el actor ha podido disfrutar gracias a este peculiar "servicio de habitaciones".

...

