Antonia San Juan ha tenido que ser operada de urgencia

Antonia San Juan acaba de vivir un gran susto al haber tenido que ser intervenida de urgencia al sufrir un vólvulo intestinal, tal y como ella misma ha informado a través de sus redes sociales.

"Ayer por la mañana me desperté con un terrible dolor abdominal, que fue en aumento en pocos minutos ,hasta hacerse insoportable . A las siete de la tarde me operaron de urgencias de un vólvulo intestinal. He pasado buena noche. Siento las molestias ocasionadas al Público de Almería. Un abrazo y feliz finde. Yo recuperándome", dijo la intérprete.

Junto al texto en el que tranquiliza a todos sus seguidores sobre su estado de salud adjuntaba una imagen de ella en el hospital donde se ve un primer plano de su mano.