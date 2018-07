Antonia San Juan revoluciona Instagram con un desnudo integral

Antonia San Juan no pasa desapercibida por las redes sociales donde está más activa que nunca. La actriz no deja de compartir con sus seguidores fotos de sus comidas, looks y encuentros con amigos, pero esta vez ha ido más allá compartiendo una foto al natural.

Tras recuperarse de su operación a causa de un vólvulo intestinal, la actriz ha mostrado a sus seguidores lo bien que se encuentra posando desnuda en Instagram. "Pienso en la playa; un día de sol, agua transparente y cálida, bañarme desnuda, una paella con un buen vino, un postre de chocolate, una siesta", ha escrito la actriz junto a la imagen en la que posa desnuda pero sin llegar a mostrar nada.

Antonia no ha dejado de recibir mensajes de sus seguidores alabando su espectacular posado. Pero hay otros usuarios que le han aconsejado a la actriz coger algo de peso: "Creo que estás demasiado delgada, unas cuantas curvas te vendrían genial".