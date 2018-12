La foto de Antonia San Juan desde el hospital

Antonia San Juan ha querido informar a sus seguidores que recientemente se ha tenido que someter a una intervención quirúrgica.

Desde la cama del hospital, la intérprete publicaba una imagen donde revela que lo que le ha ocurrido "no es nada grave".

"Buenas tardes, hoy no he escrito ni puesto nada en insta y sabéis que me encanta informaros de todo. Me intervinieron esta mañana y no es nada grave. Un beso de buenas noches", escribe la intérprete junto a la imagen que ha compartido con todos sus seguidores.

Más tarde agradecía a todos el apoyo y cariño recibido.