Antonia Dell’Atte asegura que su hijo Clemente no fue invitado al funeral de su hermano, Álex Lequio

Antonia Dell'Atte le ha regalado a la audiencia una entrevista sobrecogedoramente sincera. La italiana, que se ha sentado en un plató, ha hecho un repaso tanto de su vida personal como profesional en el programa que presenta Boris Izaguirre, 'Lazos de sangre'. Entre las muchas confidencias, quiso contar cómo era la relación que su hijo Clemente tenía con su hermano, Álex Lequio.

Tras la muerte del hijo de Ana Obregón, fallecido el pasado 13 de mayo a consecuencia del cáncer con el que llevaba batallando dos años, la que fue la primera mujer de Alessandro Lequio ha confesado que su hijo se quedó muy afectado. ''Clemente lo ha vivido como un tiempo malgastado que quería recuperar'', ha asegurado, y le quiso dar consuelo, explicándole que ''si lo ha amado, estará latiendo en su interior''.

En su encuentro con el venezolano, la modelo ha destapado un detalle sobre el funeral del joven que hasta ahora se desconocía. ''Clemente no fue invitado. Luego se enteró que había esta misa'', dejando de manifiesto que ''eso se lo tendría que haber dicho su padre''. A pesar de todo, el primer hijo de Lequio pidió, únicamente, que se leyera una carta, la cual ''no fue leída ni fue nombrado'', ha declarado públicamente. Además, quiso hacer hincapié en que ambos hermanos ''se querían mucho''.

En cuanto a su persona, Dell'Atte ha asegurado que ''le he enviado un mensaje a Ana y nunca me ha contestado. Tampoco Dado''. Así como ha apuntado que el mismo día le dedicó una canción de Battiato donde ''digo que este niño ha encontrado por fin la luz, pasó el día 13 y no es una casualidad''.

Seguro que te interesa...

Ana Obregón comparte el último proyecto de su hijo Álex Lequio antes de fallecer