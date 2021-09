El antes y el después de Nacho Guerreros tras su increíble cambio físico

Nacho Guerreros es uno de los actores más queridos de nuestro país, sobre todo por sus cómicos papeles de interpretación que en más de una ocasión han dejado a los espectadores pegados a la pantalla. Durante estos últimos diez años, el actor ha podido disfrutar de su profesión con innumerables papeles, además de un gran cambio físico que ha dejado a todos con la boca abierta cuando ha compartido el antes y el después de su físico.

"Un antes y un después en los que mis objetivos eran modificar mis hábitos y construir una vida saludable. El deporte ha sido mi salvación contra el estrés y la ansiedad entre otras cosas", ha empezado contando en su última publicación de Instagram donde se aprecia el cambio que ha dado en esta última década.

Además, ha querido manifestarse acerca de la importancia del deporte, pero desde su punto de vista: "Con esto no pretendo reivindicar en absoluto un físico 'standar' ni nada parecido, cada persona y cada cuerpo somos un mundo único, irremplazable e irrepetible pero a mí personalmente la práctica diaria de ejercicio me ha cambiado para bien, sobre todo mentalmente. Solo eso", ha terminado contando el intérprete.

Ante esto, fueron muchos los comentarios recibidos por parte de sus amigos y compañeros de profesión. "Vaaaaamos! A seguir así de bien. ¿Cómo estaría nuestra cabeza si no existiera el deporte? ¡Un abrazo Nacho!", comentaba el actor Alejandro Albarracín. "El cambio del ejercicio es hacia dentro. ¡El que menos se ve y el que más se nota! Enhorabuena", fue el comentario de otra compañera de profesión, Mar Abascal. Una publicación llena de comentarios y emoticonos, algo que no es de extrañar, puesto que se nota su gran cambio desde sus comienzos en la famosa serie 'Aquí no hay quien viva' hasta ahora.