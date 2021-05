Anne Igartiburu confiesa cómo se encuentra tras separarse de su marido

El pasado mes de febrero conocíamos la noticia de que Anne Igartiburu podría haberse separado de su marido Pablo Heras-Casado tras cinco años de matrimonio.

Anne Igartiburu junto a Pablo Heras-Casado en el FesTVal de Vitoria | Instagram

Según publicó Lecturas, la presentadora y el director de orquesta estaban atravesando por una grave crisis matrimonial y ya vivían separados. Además, la revista publicó unas imágenes del conocido director de orquesta en solitario por Madrid. Heras-Casado se mudó a un piso en el centro del capital, muy próximo al Teatro Real.

Por su parte, Anne continuaría residiendo en el domicilio familiar, ubicado en la zona norte de Madrid.

Una noticia que poco después era la propia Anne quien confirmaba esta separación al portal Vanitatis: "Efectivamente, nos hemos separado. Nos llevamos superbien, nos queremos un montón, tenemos una familia y adelante".

Desde ese momento, la presentadora no había reaparecido en público, ¡hasta ahora!

Anne Igartiburu acudió este miércoles a la presentación del musical 'Club de Navajas' que tuvo lugar en Madrid. Allí, la presentadora dedicó unos minutos a hablar con la prensa y confesó cómo se encuentra respecto al plano personal.

Anne se mostró, como de costumbre, muy simpática y cercana con la prensa y reveló que se encuentra estupendamente. Y aunque no quiso desvelar más detalles sobre la separación con su marido, no llegando a profundizar en el tema, sus palabras dejan entrever que no ha sido nada trágico para ella y ya se ha recuperado.

La expareja contrajo matrimonio en secreto en 2015 en una en una romántica boda que ofició el juez de paz de la localidad vizcaína de Elorrio (Vizcaya). Una ceremonia muy íntima a lo que solo acudieron los novios y dos testigos.

Además, Anne ha revelado a la prensa cómo ha vivido esta terrible pandemia y cómo se encuentran sus hijos. La presentadora es madre de tres hijos: Noa, nacida en 2001 y adoptada en la India por ella e Igor Yebra, Carmen, nacida en 2011 y adoptada en 2013 en Vietnam, y Nicolás, nacido en 2016 fruto de su matrimonio con Pablo Heras-Casado.