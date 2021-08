Anna Ferrer se sincera sobre cómo es su vida siendo la hija de Paz Padilla

Anna Ferrer es una de las influencers más naturales, sinceras y simpáticas de nuestro país, aunque en un principio la mayoría de personas la conocían por ser la hija de Paz Padilla. Ahora Anna es reconocida por su trabajo y labor como influencer, siendo una de las caras más populares de Instagram, sobre todo por su naturaleza y sinceridad.

Después de unos meses de vacaciones donde ha compartido muchos momentos mientras disfrutaba de su verano en Zahara de los Atunes, la hija de Paz Padilla ha querido hacer una ronda de preguntas con todos sus seguidores, las cuales han servido para conocerla un poco más, desde futuros proyectos hasta como es la relación con su novio, Iván Martín. Entre tantas preguntas sus fans han aprovechado para preguntarle cómo es su vida siendo hija de un personaje público.

"Yo misma siempre me he impuesto que tengo que demostrar x2 lo que valgo y quien soy. Se de sobra que hoy no estaría aquí contestando estas preguntas de no haber nacido como he nacido, pero también tengo claro que llevo muchos años ya labrando mi camino, que muchas me seguís por cómo soy yo, y no solo en Instagram, también en todos los trabajos fuera de redes que he tenido", empezaba sincerándose la influencer respecto a la pregunta.

Anna Ferrer | Instagram Anna Ferrer

Además, ha asegurado que todo lo quiere conseguir es por sus propios méritos y que para eso se está labrando su futuro, así lo mostraba hace dos años cuando recibió el título universitario en el grado de Economía y ahora con el máster que está realizando para seguir sus estudios. Incluso, ha creado una marca de ropa y accesorios junto a su madre, la cual cada día tiene más éxito.

Seguro que te interesa...

Anna Ferrer revela si su madre, Paz Padilla, podría volver a enamorarse