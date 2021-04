Anna Ferrer revela si su madre, Paz Padilla, podría volver a enamorarse

Paz Padilla y Anna Ferrer son uña y carne. Mantienen una relación estupenda que va más allá de un nexo materno filial, Paz y Anna son madre e hija por encima de todo, pero también son muy buenas amigas. Ferrer es una de las mejores fuentes de información sobre la humorista y eso lo saben bien los periodistas. Por este motivo, cada vez que pueden le pillan por banda para que nos cuente cómo está llevando su madre los obstáculos que últimamente le está poniendo la vida.

Hace un par de semanas, Anna acudía a la premier de la miniserie 'Libertad' y durante el photocall previo, Ferrer era preguntada por cómo estaba siendo la recuperación de su madre tras haber dado positivo en Coronavirus. En un principio su estado no revistió ninguna gravedad, sin embargo, pasados unos día la presentadora tuvo que ser ingresada de urgencia en el hospital, ya que comenzó a sentir una fuerte presión en el pecho.

En esta ocasión, Ferrer ha concedido a los medios unas declaraciones muy intimas, en las que nos ha hablado de la vida más personal de su madre. En concreto, la joven se ha sincerado sobre el amor por antonomasia de la vida de Paz Padilla, su fallecido esposo, Antonio Vidal.

Durante uno de los desfiles organizados en el seno de la Cibeles Fashion Week de este año, Anna ha hablado sobre el libro que presentaba su madre hace unos días. En él, Paz narra en primera persona cómo ha logrado superar y aceptar la muerte de Antonio a causa de un fulminante tumor cerebral y sobre todo, de donde sacó las fuerzas para acompañar a su marido en tan complicado trance.

Estas eran algunas de las cosas que Ferrer decía acerca del enorme viaje introspectivo que ha realizado su madre en el libro: “Estoy muy orgullosa de ella. [...] Al final ha sido un proceso muy duro y revivirlo pues también, pero creo que cuenta una historia muy bonita. [...] No es como un libro de autoayuda, es más bien contar una historia y darle visibilidad y normalidad a un tema como este. [...] Yo era un tema del que como casi todo el mundo no quería saber más. De hecho no sabía ni que la gente podía morir en casa”.

Asimismo, la madrileña ha explicado cómo cree que la crisis sanitaria le ha afectado al sector de la moda: “Esto está afectando absolutamente a todos los sectores, pero en el caso de la moda creo que además viene con un cambio de mentalidad. [...] Todos hemos cambiado nuestra forma de consumo, de consumir moda sobre todo, creo que ha cambiado mucho, pero no creo que sea malo, sino que en un futuro nos va a beneficiar”.

En el vídeo que encontraréis en la parte superior, os dejamos las declaraciones de Anna sobre la moda, su estilo a la hora de vestir, su firma de bolsos y en especial, acerca del nuevo proyecto de su madre al completo.

