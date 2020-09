El mensaje de Anna Ferrer a su madre, Paz Padilla, tras la muerte de su marido: "Nosotras dos somos el mejor equipo"

Anna Ferrer Padilla se ha despedido este 21 de septiembre de la época estival con una sincera dedicatoria a su madre, Paz Padilla. La joven ha querido aprovechar para decirle adiós al verano más complicado al que, tanto su madre como ella, han tenido que hacer frente, no solo por el fallecimiento de Antonio Juan Vidal el pasado 18 de julio, que le siguió el de su progenitora pocas semanas después, sino también porque meses antes tuvieron que enfrentarse a la triste pérdida de la madre de la humorista y abuela de Anna.

La influencer ha compartido una tierna instantánea de madre e hija abrazadas y arropadas por una toalla, en la que también aparece su caniche Valentina, y junto a la que ha comenzado escribiendo emocionada: "Este ha sido, probablemente, el verano más duro de nuestras vidas, y, sin embargo, hemos podido pasar más tiempo juntas que nunca".

A pesar de la tristeza que les inunda, la hija de la actriz ha intentado sacar el lado positivo al año más complicado de sus vidas. "Creo que es el primer verano que no estamos más de una semana sin vernos y eso, por otro lado, me ha hecho muy feliz. Hoy me apetecía recordarte que nosotras dos somos el mejor equipo, y que siempre estaremos la una para la otra. A por todo lo que venga, te quiero", ha finalizado.

