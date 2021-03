Anna Ferrer, la hija de Paz Padilla, rinde homenaje a Antonio Vidal

Ya han pasado ocho meses desde que recibimos la triste noticia del fallecimiento de Antonio Vidal a causa de un tumor cerebral que padecía desde varios meses antes. Sin embargo, su pareja y el amor de su vida, Paz Padilla, le recuerda siempre que puede tanto ante las cámaras como en sus redes sociales.

Vidal fue un pilar fundamental para Paz Padilla, pues acababa de perder a su madre unos meses antes, y también muy importante para su hija, Anna Ferrer, quién le cogió mucho cariño como figura paterna a pesar de que su padre es Albert Ferrer, con quien aclaró la verdadera relación que mantiene durante un preguntas y respuestas en sus historias de Instagram: "Que no lo veáis por aquí no significa que no nos veamos o que no hablemos".

Aprovechando el día de San José, también conocido como el Día del Padre, Anna Ferrer ha querido felicitar a los dos hombres más importantes de su vida: Albert Ferrer y Antonio Vidal. "Feliz día a todos los papis. Y las madres que ejercen de padre también", decía Anna Ferrer en un vídeo de Instagram que ha compartido en sus historias.

Poco después de este vídeo, la joven subía varías fotografías. En la primera aparece acurrucada en el pecho de su padre Albert Ferrer cuando tan solo era un bebé y en la segunda sale junto a Antonio Vidal, el marido de su madre Paz Padilla, compartiendo un dulce momento en la boda que su madre y él celebraron en Zahara de los Atunes, en Cádiz, en el año 2016.

Con esta fotografía, Anna Ferrer ha querido rendir un pequeño pero especial homenaje a Antonio Vidal por un día tan importante como es el del padre. Te dejamos las imágenes a continuación:

Anna Ferrer y su padre Albert Ferrer | Instagram Anna Ferrer

Anna Ferrer y Antonio Vidal | Instagram Anna Ferrer

