Anna Ferrer, la hija de Paz Padilla, ha regresado recientemente de unas paradisíacas vacaciones junto a su novio Iván Martín, con el cual ha disfrutado de unos días increíbles en la playa con los atardeceres más bonitos, tal y como ha mostrado la joven en sus Stories de Instagram.

Ahora que ya ha vuelto a Madrid y para superar su depresión post vacacional ha querido hacer una ronda de preguntas y respuestas con sus más de 370.000 seguidores, donde Anna no ha dudado en contestar a todo tipo de preguntas sobre su carrera en Economía o sobre su novio, aunque entre esas respuestas hay una confesión que ha sorprendido mucho a sus fans.

"¿Tienes o has tenido alguna cuenta falsa de Insagram para cotillear?", ha sido lo que un fan le ha preguntado, y con la típica naturalidad y espontaneidad que tiene la influencer se ha sincerado con todos... ¡y ha dicho que sí!

"Esta pregunta me hace gracia", ha empezado el vídeo, donde ha continuado explicando que el motivo de hacerlo fueron sus amigas: "Yo entraba mucho en todos los perfiles hasta que me di cuenta de que mis amigas se fijaban mucho en las personas que veían sus Stories y empecé a plantearme que habrá gente que ve que yo los veo", ha comentado, aunque ha dicho que le parece una idea absurda pues: "Se me olvida que la tengo y utilizo la mía", ha terminado diciendo entre risas.

Seguro que te interesa...

El importante momento que no ha querido perderse el novio de la hija de Paz Padilla