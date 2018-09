Anna Ferrer, la hija de Paz Padilla, habla sin tapujos sobre la relación que mantiene con su padre

Anna Ferrer, la hija de Paz Padilla, triunfa como influencer en redes sociales…

La hija de la presentadora es una influencer que se muestra su cercana a sus followers por eso no es de extrañar que Anna haya decidido hablar sin tapujos sobre la relación que mantiene con su padre después de todas las preguntas que ha recibido de todos sus seguidores.

Anna ha reconocido que mantiene una maravillosa relación con su padre, Albert Ferrer: "Claro que tengo relación con mi padre, me llevo muy bien con él, lo que pasa que no vive en Madrid y no publico muchas cosas con él. Parece que si no contesto es porque nos llevamos mal pero para nada. Con mi madre se lleva genial", afirmaba a través de las redes.