Anna Ferrer ha vuelto a confiar en sus seguidores a la hora de revelar uno de los problemas de salud que sufre desde hace tiempo, y que muchas veces le impide disfrutar de las cosas al máximo como le gustaría.

Así, la joven ha recurrido a Instagram Stories para hablar sobre este tema tan molesto y que ya forma parte de su vida desde hace años. "Como ayer os conté cómo había ido mi Puente y todo lo bueno y las buenas sensaciones con las que me había ido a dormir, me siento un poco en la obligación de contaros esto, que realmente es un poco chorrada", ha comenzado explicando la hija de Paz Padilla. "Desde hace dos años tengo como problemas de tripa, de estómago y siempre me duele. O tengo náuseas. No es siempre, cada vez menos y mejor desde que voy al psicólogo, pero sí".

Sin embargo, ni siquiera esto consigue hacerle perder la sonrisa a la influencer, que ha disfrutado muchísimo este puente, y ha compartido con su madre grandes momentos, como el de disfrazarse en Halloween. Y es que tal y como ella misma ha revelado, claramente existen dos tipos de personas en esa noche tan terrorífica: las que intentan dar miedo, y las que prefieren lucir siempre con estilo.

