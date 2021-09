Anna Ferrer, la hija de Paz Padilla, comparte el primer rincón de su nueva casa ya decorado

Anna Ferrer Padilla y su novio Iván Martín están a punto de empezar una nueva aventura juntos: compartir piso. La pareja que ya lleva unos años de relación ha tomado la decisión de empezar esta nueva temporada desde otro lugar. Y es que después de haber visitado varios pisos, parece que ambos han dado con el perfecto.

Aunque hace ya unos días que tienen las llaves de su nueva vivienda, aún no han podido pasar la noche ahí, ya que el piso venía completamente vacío y todavía están en proceso de decoración para dejarlo impoluto. Incluso la propia Paz Padilla, quien está muy feliz por su hija, pero a la vez muy triste porque se va de su casa y ambas son uña y carne, está ayudando a la pareja en todo lo que puede, para que ambos se vayan a vivir lo antes posible.

Hace unos días, la influencer fue la primera que quiso compartir con todos sus seguidores la buena noticia: "Deseando empezar esta nueva etapa. Iván, te quiero", compartió en su perfil de Instagram junto a un vídeo donde ambos celebraban este nuevo paso. Además, su novio también quiso compartirlo públicamente: "Ha sido un fin de semana intenso, 3 días de cumple sin apenas poder hablar, pero ahora viene el NOTICIÓN: Annita y yo empezamos etapa nueva juntos!!¿Ya iba siendo hora no? MADRID HERE WE COME. Prepárate para la guerra que te voy a dar en casa Anna", contaba Iván junto a varias fotos de ambos donde se ve lo felices e ilusionados que están.

A pesar de que todavía siguen con la mudanza y con los preparativos, parece que su nidito de amor ya va cogiendo forma, pues ha sido la propia Anna quien ha querido contar a sus seguidores que por fin tenía sillón. Un Instagram Stories desde uno de los rincones que va a compartir todas las noches con su chico: "Puede que esté ahora mismo sentada en el sofá de mi nueva casa", contaba la influencer muy ilusionada por el sueño que ya está cumpliendo.

