El pasado mes de mayo Anita Matamoros anunciaba a través de sus redes sociales que había decidido volver a pasar por quirófano para operarse el pecho, la hija de Kiko Matamoros y Makoke volvía a retocarse el pecho ya que no se encontraba a gusto con la cicatriz que le había quedado e incluso sentía que estaba otra vez caído.

"Uno de los dos pechos me ha quedado con una cicatriz muy fea porque no se ha curado bien y eso es algo que a mí estéticamente no me gusta. También cuando me operé las tenía súper bien, pero dos años después se me han vuelto a caer un poco. No tiene sentido haber pasado por quirófano para que no tenga un resultado que me guste del todo. Mi madre se hizo la misma operación, pero la diferencia es que mi madre se puso prótesis. Por lo tanto, me voy a poner prótesis", confesaba la joven influencer en ese momento a través de las redes.

Una operación de la que parece que Anita Matamoros ya está casi casi recuperada…

La joven influencer publicaba recientemente un vídeo en su canal de YouTube donde protagoniza un gran haul con todos los bikinis nuevos que tiene para esta temporada…

Un vídeo donde Anita Matamoros muestra por primera vez el resultado de su operación de pecho en su canal de YouTube con este vídeo donde se prueba un total de 11 bikinis.

¿Qué te parece el resultado tras pasar de nuevo por quirófano? Parece que ella está encantada…

