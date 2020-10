El problema de salud por el que Anita Matamoros se ha quedado postrada en la cama: ''No me puedo mover''

Anita Matamoros ha sufrido un problema de salud que le ha dejado postrada en la cama. Acostumbrados a verla sin parar de un lado a otro, la joven ha confesado a través de sus redes que este pasado miércoles sufrió un percance que le causó una gran molestia física, que le llevó hasta incluso a llorar del dolor, y por la que estuvo todo el día sin poder moverse.

Ha sido ella misma quien, a través de sus Stories de Instagram, confesaba el motivo que le tuvo todo el día en cama. ''Ayer me dio un poco de tiroides en el cuello y me fui a dormir y hoy me he levantado con que no me puedo mover. Estoy aquí en la cama, no puedo mover el cuello, lo tengo todo bloqueadísimo y no me puedo incorporar ni siquiera'', comenzaba explicando. ''Me he tomado un ibuprofeno y un relajante muscular, y así estoy, que no me puedo mover'', añadía la hija de Kiko Matamoros.

La influencer ha explicado que no era la primera vez que sufría este tipo de molestias ya que, al parecer, anteriormente ya le había pasado algo similar, sin embargo, nunca de este calibre. ''Esto ya me había pasado antes, pero no tan fuerte. Me ha pasado como dos o tres veces que se me bloqueó el cuello y no lo podía mover, pero no podía moverlo para un lado y para el otro, hacia delante y hacia atrás... pero es que esta vez lo tengo totalmente inmóvil. Estoy fenomenal de cuerpo para abajo, pero no puedo mover la cabeza'', ha relatado la hermana de Laura Matamoros.

Sin embargo, posteriormente quiso tranquilizar a sus seguidores contándoles, no sólo que había podido moverse de la cama al sofá, sino que también había ido a verle un sanitario. ''Ha venido un médico de urgencias a casa, me ha pinchado y espero encontrarme mejor''.

Anita Matamoros agradece la preocupación de sus seguidores tras sufrir un molesto percance | Instagram

Seguro que te interesa...

La tajante respuesta de Anita Matamoros sobre si volverá a operarse del pecho por cuarta vez tras sus problemas