Anita Matamoros se ha convertido en toda una influencer, y es que a sus 19 años, la hija de Makoke y Kiko Matamoros despunta en Instagram con cada una de sus publicaciones. A pesar de que muchas veces debe hacer frente a críticas muy dolorosas, ella siempre terminado saliendo adelante con una sonrisa y mostrándose con total naturalidad a sus seguidores.

Así, la joven ha presumido de nuevo cambio de look, y si ya nos sorprendió en su momento cuando abandonó su melena rubia para pasar al castaño, ahora lo ha vuelto a hacer con un corte de pelo. ¿O no se ha cortado el pelo y simplemente se ha quitado las extensiones?

"En realidad, ¿sólo te has quitado las extensiones no?" o "Dirás q te has kitado los clips de las extensiones...", le escriben a la joven influencer junto a este post.

