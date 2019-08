la hija de kiko matamoros y makoke está de lo más enamorada

Anita Matamoros no puede estar más enamorada de su novio David Salvador. La pareja ha disfrutado de unos días en Marbella, y allí la influencer ha grabado un momento de lo más romántico junto a su chico y no ha podido evitar compartir el vídeo con todos sus seguidores donde se come a besos al empresario.