Anita Matamoros y su novio, David Salvador, ya no están juntos

Aunque Anita Matamoros expone día a día su vida en redes sociales, donde triunfa como una de las influencer más importantes y con más repercusión del momento en nuestro país, la hija de Kiko Matamoros y Makoke, intenta llevar su vida personal (y sentimental) de forma discreta, y es que aunque sus famosos padres hablen públicamente de sus problemas familiares en televisión, ella siempre ha mantenido una actitud distante ante la prensa evitando hacer cualquier comentario al respecto. Y si lo ha hecho, siempre ha sido a través de sus redes… ¡Y así ha vuelto a ocurrir!

Hace meses Anita Matamoros se mudaba a Milán para retomar sus estudios en moda, durante este tiempo han sido muy escasas las publicaciones que la hija de Kiko Matamoros ha hecho hablando de su novio, David Salvador, quien de repente parecía que había desaparecido de su vida… Una notable ausencia de la que rápidamente sus 660 mil seguidores se percataron, y desde este instante, han sido constantes las ocasiones en las que Anita recibía preguntas de sus followers preguntándole por su novio.

Pues bien, por fin, la hija de Kiko Matamoros y Makoke ha confirmado la noticia: ha roto con él.

Anita Matamoros y su novio David Salvador | Gtres

A través de un preguntas y respuestas que lanzó en Instagam, Anita ha querido hacer pública la ruptura ante la insistencia de sus seguidores: "No pretendía responder a esa pregunta pero es sin duda la que más os interesa. Siempre digo que expongo mi vida pero hay un gran porcentaje que me lo quedo para mí y que así seguirá siendo. En este caso no es solo mi vida sino que también la de él, por eso os pido mucho amor y respeto. Os lo contaré como en su día compartí que estábamos juntos", ha comenzado diciendo antes de admitir su inesperada ruptura sentimental: "David y yo ya no somos pareja".

Sobre los motivos que les ha llevado a tomar esta decisión, ha querido aclarar: "No ha ocurrido nada en concreto, simplemente son cosas que pasan. Antes de desgastar la relación hemos preferido parar y así no manchar algo tan bonito", sin dar más detalles al respecto.

Lo que sí ha querido dejar claro es el gran cariño que sigue habiendo entre ellos: "Nos queremos mucho y nos llevamos bien. Es una persona muy especial para mí. He aprendido y crecido con él y guardamos el mejor recuerdo de nuestra relación".

Y mostrando una vez más esa positividad que siempre demuestra ante sus seguidores ha reconocido: "Estoy súper bien, soy muy feliz en esta etapa de mi vida, ya que ha vuelto a Milán después de haber pasado el último año en Madrid viviendo con David, y últimamente me estoy conociendo más y aprendiendo mucho".

