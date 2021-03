Así es la impresionante casa de Anita Matamoros en Milán

Anita Matamoros ha podido regresar finalmente a Milán para continuar con sus estudios de Diseño de Moda. Tuvo que permanecer en España una larga temporada a causa de las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia, pero ahora que la situación parece haberse estabilizado tras la tercera ola, la joven ha podido continuar con su vida en Italia

Anita no se ha instalado en el piso en el que residía antes de su vuelta a Madrid, sino que ha alquilado una nueva vivienda junto a una amiga y compañera de estudios. De momento, permanecerá en esa casa durante los próximos tres meses y seguro que ese tiempo le servirá también para tomar distancia y desconectar de las diversas polémicas que en los últimos tiempos rodean a ella y a su familia. Entre ellas, sus desencuentros públicos con su padre, Kiko Matamoros o con su hermano mayor, Diego.

La influencer ya se ha instalado oficialmente y para alegría de todos sus seguidores, ha decidido mostrar su casa a través de un completísimo 'house tour', en el que no ha pasado por alto ni un solo detalle de la vivienda. Se trata de un piso céntrico y muy luminoso que cuenta con un salón y una cocina de concepto abierto, además de dos habitaciones, cada una con su propio baño en suite.

Lo primero que nos encontramos al entrar en el apartamento es un gran espejo de cuerpo entero, con un marco muy ancho y aunque la casa está repleta de espejos, Anita ha confesado que ese sin duda es su favorito. Por otro lado, también hemos comprobado que en cada estancia hay varios cuadros, de tamaños además bastante generosos, pero la influencer ha reconocido que no le entusiasman demasiado: "posiblemente sea lo más feo de la casa, son un poco horteras, pero oye, le dan un toque diferente". En relación a la decoración y al mobiliario, la hija de Kiko Matamoros ha aclarado que todos los muebles "son de la casa y que no han comprado absolutamente nada".

Una vez cruzamos la entrada, llegamos a un salón con un enorme sofá morado de terciopelo y un centro de color marrón "para apoyar los pies que se mueve" y que Anita y su compañera de piso retiran para realizar sus rutinas deportivas. Además, anexionada al salón encontramos una agradable terracita que recibe los rayos del sol desde "la primera hora del día hasta la una de la tarde más o menos" y en la que a la influencer le encanta pasar el rato y sobre todo "tomarse su café".

Después nos topamos con una cocina abierta, totalmente equipada y con una gran lámpara de araña, la cual al principio no le convencía mucho a Anita, ya que "cuando cocinas se pegan los olores, pero no sé, estamos cocinando mucho y no se pega el olor". La madrileña nos ha abierto incluso las puertas de su nevera, puesto que ha declarado sentirse muy orgullosa de ella: "es una nevera de madre total, abundan las verduras, las cosas sanas, la fruta, salmón, leche…".

Por último, como ya os hemos avanzado al principio, la vivienda cuenta con dos habitaciones con sus correspondientes baños integrados. En concreto, el cuarto de Ana es el más grande. Tiene una enorme cama de matrimonio, una estantería en la que deja sus bolsos y una amplia mesa de estudio que recorre gran parte del mismo. En cambio, su baño es el más pequeño de la casa, aunque más que suficiente para una sola persona. Posee una ducha enorme y la influencer ha asegurado "que se las apaña perfectamente".

