La foto en bañador de Anita Matamoros que ha generado una enorme polémica

Anita Matamoros subió una imagen que se hizo en verano para amenizar los días fríos a sus seguidores, pero lo que no se esperaba es el gran revuelo que tendría. Minutos después de subirla, la joven decidió borrarla. Sin embargo, decidió volver a subirla tiempo después a pesar de las críticas y explicar el porqué.

Junto a la foto añadió un texto: "Esta foto tiene su historia detrás que podéis ver en mis historias y he decidido volver a subirla básicamente porque me da la gana. Si no te gusta, no mires".

Utilizó los Stories de Instagram para explicar por qué borró la imagen: "He subido antes una foto y la he borrado. Mucha gente me ha preguntado por qué. Y la verdad es que yo tampoco lo sé. Me he arrepentido a los cinco minutos de borrarla. Lo he hecho porque me han llovido los comentarios. Nunca había tenido tantos tan rápido. Comentarios súper groseros, súper feísimos. Y yo no soy de borrar comentarios porque me dan igual las críticas, pero es que he flipado. Me ha dado rabia de porque salga una foto en biquini y se marque algo, la gente se revolucione como si nunca hubiera visto un cuerpo. La he borrado en caliente porque me ha dado mucha rabia".

Anita Matamoros | Redes sociales

Ha querido agradecer todo el apoyo y preocupación recibidos.

Anita Matamoros | Redes sociales

Ha tenido muchos mensajes de apoyo, como este.