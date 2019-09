Anita Matamoros se ha convertido una vez más en objeto de críticas por parte de sus seguidores, y es que a pesar de que la joven siempre muestra su mejor versión y sale ideal en todas las fotos que sube a Instagram, una de las últimas instantáneas que ha compartido no ha sido muy acertada.

La influencer ha subido una imagen en la que promocionaba un nuevo rimmel, y ha querido mostrar el efecto del mismo aplicándoselo solo en un ojo para marcar la diferencia. Sin embargo, el gesto de su mirada no le ha favorecido nada, ya que sale con el mismo casi cerrado.

"Os lo he enseñado en stories porque esto es lo típico que tienes que ver para creer. La nueva Máscara de pestañas 'Bamby Eye' de @lorealmakeup. Es una pasada, ahora todas necesitamos tener la #miradabambi", ha escrito junto a la polémica foto, en la que las críticas no han dejado de llegarle. "Jajaja tienes el ojo pipa", "Te hizo reacción el Rimmel", "No es tu mejor foto, estás bizca" o "¿Qué te pasa en el ojo?", son solo algunos de los comentarios que le han dejado.

