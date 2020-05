Anita Matamoros confesaba hace unos días que iba a pasar de nuevo por quirófano. La joven aseguraba no haber quedado contenta con la reducción de pecho que se hizo hace dos años y quería mejorarlo acudiendo al cirujano de su madre, Makoke, a la que había dejado el pecho perfecto.

Pero un contratiempo ha impedido que Anita pueda someterse a la operación. Tal y como ella misma ha revelado a sus seguidores, ha tenido que posponer la intervención: "Bueno chicos, no os he contado. Ayer me enteré de una cosa y es que se ha aplazado la operación y el motivo son los análisis de sangre. Hace falta más hierro y el procedimiento adecuado, el que se recomienda, es esperar dos semanas y volver a repetir los análisis y entonces ya operar".

Y ha añadido: "No estoy triste pero me jode porque al final cuando tienes algo planeado tan importante, como es meterte en un quirófano, pues te has mentalizado ya y de repente es como ‘ah no, ahora no’, pero bueno, no pasa nada, tengo que tomar hierro y ya está".

