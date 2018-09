Anita Matamoros confiesa que va a pasar por quirófano para hacerse un retoque estético

Anita Matamoros ha soltado un bombazo a través de su Instagram Stories confesando que el próximo martes 4 de septiembre se someterá a una operación de pechos."No me voy a poner, sino que me voy a quitar, y me lo voy a colocar", ha confesado.

Parece que a unas semanas previas antes de irse a Italia a empezar sus estudios universitarios de moda, la influencer ha querido compartir la noticia con sus seguidores para evitar especulaciones durante la "semana de absoluto reposo" que le obligará a estar ausente de las redes.

Y es que según cuenta la hija de Kiko Matamoros y Makoke, la razón de la intervención a la que se va a someter es porque "no me gustan". "El pecho que tengo ahora me incomoda mucho. No me gusta tener tanto pecho, porque al final es incómodo y, estudiando y tal, me duele mucho la espalda", ha justificado.

A través de sus redes, Anita se ha mostrado muy nerviosa y preocupada por el revuelo que iba a producir la noticia y las críticas que podría recibir por ello. Sin embargo, ha dejado claro que sabe que es "muy joven", pero que "lo hago por salud. Además, cada uno que haga lo que quiera con su cuerpo, ya sabéis que eso siempre lo he defendido".