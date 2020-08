La tajante respuesta de Anita Matamoros sobre si volverá a operarse del pecho por cuarta vez tras sus problemas

Anita Matamoros ha aclarado la duda que a todos sus seguidores les tenía con el alma en vilo. La hija de Makoke y Kiko Matamoros, que se operó del pecho por segunda vez el 1 de junio y que ''estaba super contenta'', tuvo que volver a ser intervenida quirúrgicamente después de las complicaciones sufridas que ''al parecer empezaron porque su cuerpo rechazó los puntos'' y que acabaron en infección. Ahora, tras el problema con sus prótesis de pecho, la influencer ha lanzado una decisiva respuesta respecto a si se operará por cuarta vez.

Ante la insistencia de todos sus fans ha querido aclarar a través de sus Stories de Instagram que: ''No me voy a operar de momento. Es decir, no a corto plazo. Igual el día de mañana cuando sea madre lo vuelvo a hacer. De momento no, estoy contenta''.

Una determinación que pone fin a la incertidumbre sobre una posible futura operación que no entra en sus planes por el momento.

