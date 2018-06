Los anillos más especiales de Anna Castillo y su novia Lara Blanco

El pasado mayo Anna Castillo celebraba el Día Internacional contra la Homofobia publicando un beso a través de sus redes con el que confirmaba así su relación con la guitarrista, Lara Blanco.

Una relación que ambas están viviendo muy ilusionadas, y es que juntas están disfrutando de la vida recorriendo el mundo y disfrutando de buenos momentos con sus amigos. Este pasado fin de semana, Anna y Lara se desplazaban hasta Cádiz para disfrutar de un fin de semana muy especial, un fin de semana en el que ambas acabaron con sendos anillos en sus manos: "We said yes", escribía junto a la foto.

Durante estos días, la artista y su chica también disfrutaron del cumpleaños de la también actriz Inma Cuesta que reunía a un gran número de amigos para festejarlo por todo lo alto.