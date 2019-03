Angy Fernández saca su cara más pícara en una sesión de locura

La cantante Angy Férnandez quiere hacer gala de que, hoy por hoy, atraviesa su mejor etapa en la vida y lo cuenta en una entrevista a la revista ShowMagazine donde acompaña con una serie de fotos mostrándose real y natural. Desde posados con ropa estilo ‘hippie chic’ a otras de lo más sugerentes, pícaras y sexys... Angy se define como “agradable y divertida” y muestra de ello reflejan las instantáneas.

Y es que nadie puede decir lo contrario. La artista española demuestra día a día su versatilidad como actriz, ya que ahora encarna el papel de mala malísima dando vida a ‘Estrella’ en 'Los Protegidos', durante el último capítulo de la temporada. Un papel que, según ella “ha hecho encantada pero que es todo un reto”.

Volcada en su vida profesional, la manacorí saca tiempo en sus ratos libres para los suyos: “En mis momentos libres paseo, estoy con mis perros y con mis amigos”. Aún mantengo buena relación con mis compañeros de ‘FoQ’ y ‘Tu cara me suena’”, afirma Angy. De hecho, reciéntemente hemos visto a la cantante con grandes amigos como Javier Calvo, Andrea Guasch o Macarena García protagonizando una interpretación versionada de la canción 'Call me, maybe', de Carly Rae Jepsen, de lo más original y sorprendente.

Una chica espontánea que además se confiesa amante de lo banal. El arroz a la cubana, ‘Coldplay’, Twitter o la ciudad de Los Ángeles son algunas de sus pasiones. Algo que contrasta con su éxito arrollador. Llegar hasta donde está no ha sido camino fácil pero revela que, en parte, es gracias a las canciones que su padre le enseñaba de pequeña y en que puede confiar plenamente en ella misma. De eso, ni la menor duda. Como ella suele decir: “¡Olé que olé!”