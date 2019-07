La actriz Angy Fernández tiende a mostrar su lado más real en las redes sociales. Fotografías en la playa, de cuando era pequeña, en festivales, con sus amigas, junto a sus mascotas y un largo etcétera.

Todos la conocimos cuando apenas había cumplido la mayoría de edad en la serie 'Física o Química', de Antena 3, mientras interpretaba a su personaje Paula Blasco. Con el pelo moreno, la tez clara y sus piercing nos encandiló a todos durante las siete temporadas que duró la ficción.

Sin embargo, seguro que hay una imagen de la actriz que todavía no has visto. Angy ha compartido con todos sus seguidores una fotografía de cuando tenía 13 años y si has pasado por esta misma etapa es posible que te represente más de lo que crees. El tinte, los piercing, las patillas y las ojeras, como pone ella en los hashtag que acompañan a la foto.

"Tengo que confesar que me eché agua oxigenada en el pelo... mi madre solo me dejó unas mechitas porque me puse muy pesada", confesaba en Angy en las respuestas a la fotografía. ¡Quién no ha hecho una locura así alguna vez!

