Angy Fernández, Inma Cuesta, Elena Furiase o Maxi Iglesias, entre las celebrities que asistieron al aniversario de 'La llamada'

El Teatro Lara estuvo ayer repleto de numerosos rostros conocidos que no quisieron perderse el segundo aniversario del musical 'La llamada'. La presencia de Carmen Martínez Bordiú fue una de las más esperadas ya que ahora mismo disfruta de su vida de soltera.

Estuvieron en el evento como Macarena García, la cual protagonizó durante varias remporadas la obra que dirigen su hermano, Javier Ambrossi, y el novio de éste, Javier Calvo, no quiso hablar de su pareja, Leiva, pero si habló del musical "bueno, venga. De verdad sabéis que no me gusta, he venido a presentar 'La llamada', lo bonito que es para nosotros el proyecto". Además, pudimos ver también a Marc Clotet que, aunque posó solo, acudió acompañado por Natalia Sánchez, que también estuvo en el acto.

Una pareja de enamorados, la formada por Arancha de Benito y Agustín Etienne, pasearon su amor por el Teatro Lara. Entre los asistentes también se encontraban Belén Rueda, Luisa Martín, Topacio Fresh, Santiago Segura, Angy Ferrnández, Fran Perea, Inma Cuesta, Maxi Iglesias, o Elena Furiase, entre otros.

Muchas otras 'celebs', no quisieron perderse en compañía la función más especial de 'La Llamada', y así también vimos a José Lamuño, Ana Rujas, Natalia de Molina, Alaska y Mario Vaquerizo o Javier Rey entre otros muchos famosos.