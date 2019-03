Angy Fernández, indignada ante las confesiones sexuales de Úrsula Corberó: "No metáis a todos en el mismo saco"

El bombazo de esta semana lo ha protagonizado Úrsula Corberó, pues han sido rescatadas unas polémicas declaraciones que hizo para la revista de AISGE (Artistas Intérpretes Sociedad de Gestión) en las que confesaba los escarceos sexuales de los actores de 'Física o química' fuera de las cámaras.

"Fueron cuatro años de mucha eclosión hormonal: diez jóvenes guapos, con trabajo, dinero y fama, imagínese. Los fines de semana alquilábamos una casa en Segovia y Javier Calvo se disfrazaba de botones y nos escribía historias de miedo. Luego follábamos todos con todos y nadie se enfadaba. Había mucha empatía", afirmó.

Unas palabras que posteriormente Javier Calvo, quien encarnaba a Fer en la serie adolescente, corroboró en su cuenta de Twitter: "Tenía que salir a la luz antes o después. Todo cierto. Úrsula, te amo", escribió.

Sin embargo, no todos están de acuerdo con Úrsula, pues Angy Fernández ha intentado desmentirlo a través de la red social: "En 'FoQ' trabajamos mucho. Está sacado de contexto. No metáis a todos en el mismo saco", ha tuiteado indignada con las declaraciones de su compañera. Por su parte, Andrea Duro parece coincidir con ella, pues no ha dudado en retuitear la reacción de su amiga.