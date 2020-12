La foto de Angy Fernández haciendo cuarentena tras contagiarse de covid: "Vaya año..."

Al igual que les ocurrió hace meses a sus compañeros y amigos, Javier Calvo y Javier Ambrossi, esta vez ha sido Angy Fernández la que se ha contagiado de covid.

La actriz ha querido compartir con todos sus seguidores una imagen muy tierna donde aparece sonriendo frente a la cámara con el que será su compañero de cuarentena, Baby Yoda.

"En cuarentena en la habitación con mi nuevo hijo acabando el año súper bien. Retrasando planes. La mudanza. He tenido que parar por narices. Aprender a estar conmigo. Así que, no queda otra. La coach dándome consejos hoy. A hacer las paces con mi mente y a meditar (aprender) Mí me conmigo y baby YODA", escribe junto a su publicación.

Además, la actriz ha compartido con sus seguidores cómo se ha organizado con su chico para seguir las normas sanitarias cuando hay un contagiado en casa, también ha confesado cuál será su plan para la Nochevieja: "@jaime11garcia y bebés en el salón. A traerme bandejita de comida y CHOCOLATE, por favor. Y las uvas igual por videollamada con mi madre. Vaya año... Pd: ¿Puedo beber vino con COVID? me apetece más eso que comer incluso #fuckcovid19 que pesado el virus".

Un post, que te mostramos en el vídeo de arriba, en el que rápidamente ha recibido un sinfín de mensajes de apoyo de amigos y compañeros como Andrea Duro: "Te quiero bebé".

¿Has visto ya 'Física o Química: El reencuentro'? ¡Ya lo tienes disponible en Atresplayer Premium!

Seguro que te interesa...

Las fotos de Angy Fernández con su novio donde muestra cómo han cambiado desde que empezaron su relación