Angy Fernández, Anna Simon o Florentino Fernández, los protagonistas de 'Torrente 5: Operación Eurovegas' apoyan a Santiago Segura en la premiere de la película

Los cines Kinépolis de Madrid estaban hoy plagados de estrellas. Nuestros famosos se han puesto sus mejores galas para irse al preestreno de 'Torrente 5: Operación Eurovegas', la quinta entrega de la saga más taquillera de nuestro país y que cuenta, una vez más, con la participación del grupo Atresmedia.

Una premiere que se ha celebrado por todo lo alto y que han reunido a muchos famosos, tanto del mundo del cine como de la televisión: desde el director de la película, Santiago Segura, hasta su larga lista de protagonistas (Angy Fernández, Jesulín de Ubrique, Florentino Fernández, Alec Baldwin, Anna Simón, Julián López...) e invitados.

Las caras más conocidas del grupo Atresmedia no han faltado a su cita con el cine: Pablo Motos y los chicos de 'El Hormiguero 3.0', Chicote, Manel Fuentes, Arturo Valls, los concursantes de 'Tu Cara me Suena'… ¡Todos han acudido a los cines para apoyar el nuevo éxito de Santiago y pasear sus mejores looks sobre la alfombra roja!

Sara Sálamo, Raúl Mérida, Víctor Janeiro, María Lapierda y la actriz Nerea Barros también se encontraban entre los invitados a este preestreno.