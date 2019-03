Angelina Jolie, Brad Pitt, Tom Cruise, Enrique Ponce y Tamara Falcó protagonizan los distintos saraos de mayo

DE LA PREMIERE DE MALÉFICA A LOS PREMIOS PAQUIRO PASANDO POR LA FIESTA SMYLIFE

Mayo está llegando a su fin pero ha sido un mes en el que no han faltado diferentes saraos. Es por eso que nuestros famosos no han querido perderse ni uno sólo. Los Ángeles, Nueva York, Madrid…, han sido testigo de cómo numerosas caras conocidas del ámbito internacional se han paseado sobre las alfombras rojas del momento con sus mejores galas. Angelina Jolie, Brad Pitt, Tamara Falcó, Tom Cruise y Enrique Ponce son sólo algunos de los famosos que no han faltado a su cita.