Ángel Martín se atreve a posar en bañador al estilo Paula Vázquez

Ángel Martín ha protagonizado otra de sus imitaciones a famosas demostrando una vez más su sentido del humor. En esta ocasión la elegida ha sido la presentadora Paula Vázquez, quien fue la que incitó al cómico a llevar a cabo esta divertida pose: "Paula me dijo que ella tenía una foto que podía quedar igual si la hacía un tío. Yo sigo pensando que hay fotos que no quedan igual si las hace un tío pero… Juzgad vosotros mismos", decía Ángel junto a la imagen.

El outfit ha sido lo mejor de todo: un bañador negro bastante ajustado de mujer que dejaba a la vista gran parte de la anatomía del humorista que, por cierto, no iba depilado. Una instantánea que el mismo presentador de 'Sé lo que hicisteis' ha compartido en su perfil de Instagram.

Los comentarios por parte de sus seguidores no tienen desperdicio: "Joder!! Estoy entre ascazo y grimaza no se hay dios", "para yaaa que me indigestas" o "Estas como una puta cabra", han sido algunos de los mensajes que los usuarios de las redes han querido manifestarle.

Actrices como Patricia Conde o Blanca Suárez también fueron víctimas del humorista que ya lleva tiempo siendo la comidilla en las redes sociales por su imitación de famosas.