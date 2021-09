Ángel Cristo, el hijo de Bárbara Rey, revela lo que tuvo que pasar en el colegio cuando su madre salía en Interviú

Ángel Cristo, el hijo de Bárbara Rey, ha concedido su entrevista más desgarradora a fecha de hoy. Abriéndose en canal y buceando en los difíciles recuerdos a los que tuvo que hacer frente en el pasado, le ofrecía en exclusiva a la revista 'Lecturas' unas declaraciones de lo más demoledoras.

Después de que recientemente su hermana, Sofía Cristo, confesara en un programa de televisión que con cinco años había sufrido abusos sexuales por parte de una persona muy cercana, Ángel ha roto su silencio y, lleno de rabia e ira, ha confesado: ''¡Esto no va a quedar así! Me dio mucha tristeza. ¡Tendría que haberla protegido, pero no me enteré! (…) Me da un asco (…) Mataría a la persona que abusó de mi hermana'', y asegura que su hermana ''¡tiene que denunciar!''.

Durante su entrevista, ha hecho retrospección para hablar de los malos tratos que su progenitora sufrió a manos de su padre, el fallecido Ángel Cristo: ''He visto peleas horribles entre mis padres. Mi hermana y yo teníamos pánico a mi padre'', ha revelado, confesando que el momento más feliz de su infancia fue ''cuando le dieron la custodia a mi madre. ¡Verme en casa con ella, ya sin mi padre, con lo violento que era!''.

Asimismo, el hermano de la televisiva también ha querido relatar otro de los dramas a los que se enfrentó en su niñez: "Me hicieron bullying, me insultaban y se metían con mis padres. Mi madre aún posaba para 'Interviú', no era fácil ir al colegio y que vieran a tu madre desnuda. Ya sabías que ibas a tener guerra'', ha relatado, dejando claro que no le importaba que tuviesen la portada: "No, a mí como si se hacían veinte pajas''.

"Yo iba a comprar las revistas. Mi madre en casa ya iba desnuda, ibas a su habitación y te la encontrabas en pelotas'', ha revelado, justificando los desnudos públicos de su madre: "Me decía que nos hacía falta el dinero''.

A pesar de que no fue una infancia fácil, el hijo de la presentadora no tiene ninguna duda de que: "Mi madre nos ha sacado adelante, mi padre jamás aportó un duro''.

