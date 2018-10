Andy y Lucas serán denunciados tras insultar a una concejala en pleno concierto

Andy y Lucas se han convertido en los protagonistas de las redes sociales después de lanzar insultos contra la concejala de fiestas de Órgiva (Granada) donde actuaron hace unos días. Los cantantes calificaron de “mamarracha” a la edil tras negarle al grupo el cierre de los baños públicos ubicados cerca del camerino, según informó la alcaldesa del municipio.

"Cuando llegaron los del grupo dijeron que los servicios tenían que estar cerrados y mi concejala les dijo que no porque mucha gente necesitaba entrar a los baños", ha explicado, añadiendo que nadie entró a molestar a los cantantes. Pero tras las discrepancias, Lucas dijo desde el escenario que el pueblo no se merecía tener “una concejala tan sinvergüenza”, unas palabras recogidas en un vídeo publicado en las redes.

“Hemos volado 15 horas para venir (desde México) a Órgiva con todo nuestro cariño, no ha parado de insultarnos desde que hemos llegado y nosotros no hemos hecho nada, va ciega perdida. Me da igual, para que lo sepáis, nosotros vamos a terminar nuestro concierto porque ustedes no merecéis la mamarracha que tenéis", añadía el artista.

Desde el Ayuntamiento de Órgiva piensan iniciar medidas legales: "Ella propuso que vinieran Andy y Lucas, quería que el concierto saliera bien". Y ha defendido que es “incomprensible” el trato recibido por el grupo, ya que nunca se habían encontrado con nada similar en conciertos anteriores.

Por su parte, Andy y Lucas, tras lo sucedido, han mostrado su agradecimiento en Twitter a todos sus seguidores, y han apostillado: "Nosotros a lo nuestro y a intentar desconectar estos días con nuestras familias antes de seguir en carretera".