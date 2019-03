Andrés Velencoso vive su soltería en el Festival de Coachella

LA REPRESENTACIÓN ESPAÑOLA EN COACHELLA

No hay celebrity sobre la tierra que no quiera asistir al festival de los festivales, Coachella, y claro, los famosos españoles no van a ser menos. Así, Andrés Velencoso ha querido que España tenga su representación en el evento musical del año y para allá que se ha marchado. Además, es una forma maravillosa de vivir su estrenada soltería desde que acabara su relación con Úrsula Corberó, por lo que seguro que lo disfruta a tope.