Andrés Velencoso confiesa que Úrsula Corberó es su media naranja

Andrés Velencoso nos ha sorprendido al reconocer públicamente que su novia, la actriz Úrsula Corberó, es su media naranja. El actor lo confesó durante la presentación de la serie en la que participa, donde además aclaró por qué parece que nunca quieren aparecer juntos en público.

El momento ocurrió ante la pregunta de un periodista que dijo: "¿Cree que ha encontrado en Úrsula a su media naranja?", él sin ninguna duda respondió: "Obviamente". El modelo está comenzando a introducirse en el mundo de la actuación, y también añadió le gustaría actuar con su novia.

En cuanto a lo de posar separados en sus fotos de Instagram, el modelo declaró lo siguiente: "La gente dice que nos escondemos, creo que nunca nos escondemos, pero intentamos llevar la vida privada de una forma discreta y no colgar fotos en Instagram juntos, pero eso no quiere decir que no estemos juntos".